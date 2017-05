Velez-Zuzulová s Vlhovou si sviatok užívali po svojom: Budete prekvapení, čo držali v rukách

Druhá najlepšia slalomárka na svete Veronika Velez-Zuzulová má k tenisu blízko. Veď práve s týmto športom v detstve začínala. Ako sama priznala, jej kariéru hneď v začiatkoch stopla na jednom turnaji slovenská reprezentantka Daniela Hantuchová, keď jej nadelila dokonca kanára.

„Vtedy som si uvedomila, že tenis pre mňa nebude,“ smiala sa Veronika, ktorá bola podporiť slovenský fedcupový tím aj v Bratislave v súboji o 1. svetovú skupinu s Holandskom.

U Zuzulovcov sa potom venovala tenisu už len Veronikina mladšia sestra Dominika. „Ja si tenis zahrám už len tak príležitostne,“ vysvetlila Veronika.

Tá sa včera zúčastnila aj so svojou kolegyňou a kamarátkou z reprezentácie na tenisovom turnaji. A ktorej to s raketou v ruke išlo lepšie? „Peťa hráva tenis len tri roky, ale výsledok včera vôbec, ale vôbec nebol dôležitý. Užili sme si veľa srandy a zábavy, čo bolo pre nás obe to najpodstatnejšie,“ s úsmevom dodala Veronika.