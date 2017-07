Velits má v Saganovom treste jasno! Peter sa im sám ponúkol

"Vylúčenie je príliš prísny trest. Ťažko môže niekto povedať, či v tom bol úmysel, či chcel Peter lakťom zhodiť súpera do bariéry. Na záberoch je vidieť, že lakeť pád nezapríčinil, Cavendish už v tom čase padal. Bohužiaľ, pohyb lakťom tam bol a práve preto mohli rozhodcovia pristúpiť aj k takémuto tvrdému trestu," uviedol Peter Velits v rozhovore pre denník Pravda.

Cyklista, ktorý v minulosti na Tour de France pútal skvelými časovkami, ale aj aktivitou v kopcoch, odpovedal aj na otázku, či Saganov trest nie je zbytočne prísny vzhľadom na povahu jeho skutku, resp. meno, ktoré 5-násobný víťaz bodovacej súťaže má v pelotóne najslávnejších pretekov. "Rozhodcovia sa na to pozerali skôr z opačnej stránky. Peťo je pre nich výborný typ na exemplárny trest. Akoby všetkým ukázali, že je im úplne jedno, o koho ide, aj tak ho môžu potrestať najprísnejšie. Peter im, žiaľ, dal do rúk takúto alternatívu," pokračoval Peter Velits.

Bývalý tretí muž celkovej klasifikácie Vuelty 2010 či osemnásty na Tour de France 2011 si nemyslí, že pri konečnom verdikte zohralo úlohu meno Mark Cavendish a jeho vysoké šprintérske renomé z minulosti. "Vôbec nešlo o Cavendisha. Keby bol na jeho mieste hocikto iný, konali by podľa mňa podobne. Rozhodne to nie je ani o tom, že by chceli poškodiť Peťa - ako to píše množstvo ľudí na sociálnych sieťach a v diskusiách. Tvária sa, ako by bol celý svet proti Slovensku a píšu, že sa mal Cavendish na bariére dokaličiť. Z toho mi je veru zle. Jednoducho to bola nepríjemná situácia, prišiel pád a lámali sa kosti. To, že Peter spravil chybu, to asi chápu všetci. Veď aj sám sa šiel Cavendishovi ospravedlniť," myslí si Peter Velits.

Zároveň však nepredpokladá, že exemplárne vylúčenie z Tour de France môže nejako negatívne poznačiť Saganovu kariéru. "Vylúčili ho, ale garantujem vám, že o týždeň už na to ani nepomyslí. Rozhodne nebude plakať preto, že nezíska o zelený dres viac. Bude ho to mrzieť, ale pôjde na dovolenku, potom sa pripraví na ďalšie preteky a niekoľko z nich vyhrá. Budúci rok bude Tour znova a získa zelený dres späť," doplnil takmer prognosticky Peter Velits pre Pravdu.