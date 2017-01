Veľkohubý boxer Fury sa opäť predviedol: Nad jeho zmenami krútia fanúšikovia hlavami

Britský boxer uverejnil na sociálnej sieti Twitter zaujimavú novinku, že si zmenil svoje meno pôvodné meno Gypsy King Tyson Fury, čo v preklade znamená cigánsky kráľ Tyson Fury. Teraz sa po novom považuje za Gorga Tys. To je slangový výraz pre človeka, ktorý nie je cigáň.

„Už nie som cigáň. Od tejto chvíle ma volajte Gorga Tys, 2017 je nový začiatok,“ napísal. „Cítil som, že nie som cigáň, nemám tie isté názory ako cigánska kultúra. Odsudzujem to a už nie som viac cigáň,“ napísal Fury.

I am no longer being a gypsy. from now on call me Gorga Tys, 2017 new beginning.

I just feel I'm not a Gypsy, I don't have the same beliefs as the gypsy culture, I denounce and I am a gypsy any longer.