Veľký zvrat dva dni po vylúčení Sagana: Vrátia Petra na štart Tour de France?

"Chceli by sme ešte raz verejne zopakovať svoje stanovisko, že Peter Sagan nespôsobil a už vôbec nie úmyselne pád Marka Cavendisha v posledných 200 m štvrtej etapy Tour de France 4. júla 2017. Peter Sagan zostal vo svojej jazdnej dráhe a nemohol vidieť Marka Cavendisha prichádzajúceho sprava,"

Bora-Hansgrohe apeluje na pravidlo UCI podľa ktorého majú rozhodcovia povinnosť vypočuť si názor pretekára pred prijatím akéhokoľvek disciplinárneho rozhodnutia o jeho potrestaní (pravidlo 12.2.006), inými slovami: "Rozhodcovský panel môže celú záležitosť posúdiť len vtedy keď má poškodená strana možnosť brániť sa. Peter Sagan však túto možnosť od rozhodcov nedostal," uvádza sa v tlačovej správe Bora-Hansgrohe..Tá zároveň dodáva, že v prípade kladného rozhodnutia CAS bude Peter Sagan pripravený opäť sa zapojiť do Tour de France a pokúsiť sa o ďalšie úspechy vo farbách Bora-Hansgrohe.

Štvrtková v poradí 6. etapa na Tour de France 2017 je už druhou bez Petra Sagana aj Marka Cavendisha, ktorý musel odstúpiť z pretekov so zlomenou lopatkou ak následkom pádu po kontakte so Saganom. Slovenský dvojnásobný majster sveta už v stredu opustil pelotón TdF a presunul sa za manželkou domov do Monaka.

