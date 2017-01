FOTO VNÚTRI Nakukli sme do batoha Veroniky Velez Zuzulovej: Čo jej nosí šťastie?

Veronika síce nepatrí medzi poverčivých ľudí, ale taktiež má rada talizmany, ktoré by jej mohli priniesť povestné šťastie. To svoje má na chrbte, presnejšie povedané na batohu, ktorý nosí so sebou nielen na tréningoch, ale aj na preteky. „Sú to rôzne veci, ktoré dostávam. Dávajú mi ich ľudia a deti, ktorým som nejako pomohla, napríklad finančne,“ vysvetľovala Veronika Velez Zuzulová, ktorá sa zapája do charitatívnych akcií a pomáha aj mladým lyžiarskym talentom.

A čo to vlastne zdobí jej batoh? Na rúčke má omotané napríklad plyšáky alebo rôzne iné drobnosti. „Posledný talizman mi dal môj fyzioterapeut Jakub Hudák,“ usmievala sa Veronika. „Je to taká kľúčenka. Plietol ju môj strýko,“ vysvetľoval fyzioterapeut našej pretekárky.

Veronika v posledných dňoch bojovala s chorobou. Podpísalo sa to aj pod jej výkon v Maribore, kde vypadla po skvelej jazde, keď na obdivoch medzičasoch bola dokonca rýchlejšia ako slalomárska suverénka Američanka Mikaela Shiffrinová. „Išla som rýchlo, ale nie až do cieľa. Vo Flachau bude ďalšia šanca na zlepšenie mojej nálady,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ skvelá slalomárka Velez Zuzulová, ktorú ešte v Slovinsku trápil suchý kašeľ.

Do Rakúska sa premiestnila hneď po pretekoch. Vo Flachau sa vlani išli dva Svetové poháre. Obidva vtedy Veronika vyhrala. V tom druhom v poradí sa umiestnili na „bedni“ obe naše pretekárky, keď Petra Vlhová skončila tretia. Fanúšikovia veria, že história sa bude znova opakovať.