VIDEO To je ale dar! Kličkov súper pred životným zápasom obšťastnil trénera

Anthony Joshua, ktorého čaká cez víkend súboj o titul majstra sveta v anglickom Wembley, kde bude bojovať s Vladimírom Kličkovom, urobil niečo, čo sa len tak nevidí. Svojmu trénerovi venoval fáro BMW v hodnote 112-tisíc eur. Jednoducho preto, že si bude navždy pamätať, kto stál na začiatku jeho kariéry a kto mu dôveroval. Bol to jeho tréner Sean Murphy.

„Kedysi som fajčil. A bol to práve box, ktorý mi pomohol nájsť inú cestu. Bol to klub, kde som sa naučil disciplíne. Ako zabudnúť na svoje ego, ako počúvať dobré rady, ak chcete niečo dosiahnuť. Viem, komu za to vďačím. Preto bude mať tento chlap navždy u mňa dvere otvorené. Nezabudnem nikdy, že on tu bol pre mňa, keď iných nebolo,“ priznal Joshua.