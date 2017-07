VIDEO Cavendish sa po nenávistných odkazoch bojí o život: Nerobte to mojej rodine!

"Ospravedlňujem sa za neskoré vyjadrenie, ale bol som do jedenástej noci včera v nemocnici kvôli ramenu, ktoré je, bohužiaľ, zlomené. Tour de France sa pre mňa skončila, som už na ceste domov. Budú mi chýbať preteky, okolo ktorých sa točila moja kariéra, ale idem ďalej. Také veci sa v pretekoch stávajú, najmä v chaotických záveroch," začal Cavendish svoje rozprávanie na videu na svojom instagramovom účte. Vlna kritiky, ktorá sa na neho zniesla, podľa jeho slov prekročila hranice únosnosti, preto vyšiel s jednou špeciálnou prosbou.

"Ako 32-ročný doplácam na svoj urážlivý postoj, ktorý som mal už ako dieťa. Bohužiaľ, to ma nikdy neopustí. Prosím, toto je iba šport. Nevyhrážajte sa mne a mojej rodine, toto nie je zaslúžené. Chcel by som vás požiadať, aby ste to rešpektovali a neposielali urážky mne a mojej rodine."

Medzi Cavendishom a Saganom je aj po kontroverznej kolízii podľa Britových slov všetko v poriadku. "Medzi mnou a Petrom Saganom nie sú žiadne trenice. Sme kamaráti, prišiel sa mi ospravedlniť a večer mi dokonca volal. To je veľkosť tohto muža, o ktorom viem, že je skvelý svetový šampión. Je skvelý v športe, ktorý robí, myslím, že budeme obaja na Tour de France veľmi chýbať. Ďakujem všetkým za želania skorého uzdravenia a dúfam, že si užijete zvyšok Tour de France."