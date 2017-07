VIDEO Cavendish si mohol zaviniť pád aj sám: Tieto detaily prísnym rozhodcom unikli!

V tom, že Tourminátor nekonal až tak neoprávnene, sa zhodujú aj ľudia, ktorí majú v nohách stovky takýchto šprintov. Bývalý nemecký cyklista Jens Voight dokonca vyzýva na to, aby sa fanúšikovia zamerali na víťaza šprintu Arnauda Démareho. „Démaré bol prvý, kto skrížil cestu Bouhanniho a vyviedol ho z rovnováhy, po čom sa natlačil k Saganovi, aby sa zachránil. Medzi bariérou a Saganou vznikol priestor, cez ktorý nebolo možné sa prepchať. Je to buď o tom, že buď pribrzdíte a prehráte alebo to risknete na víťazstvo a môžete spadnúť,“ spísal na Twitter svoje postrehy Voight.

Ľudia z celého sveta, si dookola prehrávajú videá, aby našli aj ďalšie detaily, ktoré rozhodli o tom, že tohtoročná „stará dáma“ sa skončila pre dve veľké mená. Jeden z detailných záberov poukazuje na to, že Saganov vystrelený pravý lakeť do tváre Cavendisha má vlastne na svedomí samotný Brit. Vo svojom páde totiž riadidlami zavadil o ruku Sagana a nebyť inštinktívneho Slovákovho pohybu nahor, mohol taktiež skončiť doobíjaný na zemi.

Ďalšie podrobnejšie sledovanie videa odhalilo, že za pád Cavendisha môžu byť aj anomálie na ceste. Konkrétne kanál, po ktorom Mark prešiel, stratil rovnováhu a už nezadržateľne padal k zemi. Vtedy takmer došlo aj ku kontaktu so Saganom. Fanúšikovia nášho borca dokázali ako cyklistickí amatéri zistiť viac ako najlepší rozhodcovia.

Detailnejší záber na kanál, po ktorom prešiel Cavendish:

Karena final sprint itu keras #nosagannotour Príspevok, ktorý zdieľa Andhika Isma Rotama (@andhika_ir), Júl 4, 2017 o 3:24 PDT

