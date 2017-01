VIDEO Čo sa to s ňou deje? Nabudená Petra Vlhová po ďalšej chybe končí v obráku

Rodáčka z Liptovského Mikuláša sa od začiatku sezóny musela pasovať v pretekoch „obráku“ s vyšším štartovným číslom. Lenže po výborných výkonoch sa začala šplhať vyššie a po štyroch pretekoch tejto disciplíny jej patrí skvelé dvanáste miesto vcelkovom poradí. Aj preto sa jej v Slovinsku ušlo nižšie a hlavne výhodnejšie štartovné číslo 17.

Pred Petrou odjazdila svoju jazdu vedúce pretekárka svetového pohára tejto disciplíny Tessa Worleyová i momentálne hviezda ženského lyžovania Mikaela Shiffrinová. Práve Američanka stanovila najlepší čas prvého kola na 1:08.30. Vlhovej však jazda vôbec nevyšla. Už v prvej časti urobila chybu, po ktorej sa takmer s pretekmi rozlúčila, ale dokázala to ustáť a jazdu dokončiť. Do cieľa však prišla s takmer šesť sekundovou stratou, čo jej dáva len teoretické a nepravdepodobné šance na postup do druhého kola.

Shiffrinová, ktorá útočila na svoje tretie "obrákové" víťazstvo v rade, viedla po prvom kole s náskokom 7 stotín pred Taliankou Sofiou Goggiovou. Priebežné tretie miesto patrilo Francúzke Tesse Worleyovej (+0,20).