VIDEO Ďalší skvelý výkon Petra Sagana: V špurte hlavnej skupiny nedal nikomu šancu

Sagan získal 6 bonifikačných sekúnd, ale na posun na čelo celkovej priebežnej klasifikácie mu to nestačilo. Novým lídrom sa stal Boom o 2 sekundy pred Saganom, tretí je ďalší Holanďan Tom Dumoulin s mankom 8 sekúnd. Doterajší líder Švajčiar Stefan Küng (BMC Racing) prišiel do cieľa s väčším odstupom a prišiel o pozíciu v prvej desiatke celkového poradia.

Dvojnásobný majster sveta Sagan zatiaľ nezaokrúhlil počet profesionálnych víťazstiev na ceste na sto, ale opäť nemal k víťazstvu ďaleko. Etapa s klasikárskym profilom pripomínajúca jarné jednorazovky s 18 "kopčekmi" vrátane Caubergu či Kruisbergu bola vhodná na úniky. Po 30 km unikli siedmi cyklisti Michael Hepburn (Orica-Scott), Petr Vakoč (Quick-Step Floors), Kevin van Melsen (Wanty-Groupe Gobert), Elmar Reinders (Rompoot - Nedelandse Loterij), Jenthe Biermans (Kaťuša-Alpecin), Gediminas Bagdonas (AG2R La Mondiale), Piet Allegaert (Sport Vlaanderen - Baloise), ich náskok bol spočiatku 2:30 min a v polovici etapy až 4:30 min.

V závere etapy cyklisti absolvovali dvakrát 39 km dlhý okruh v Sittarde. Pri zvonení do záverečného okruhu bola stále vpredu sedmička s náskokom 1:20 min pred pelotónom, ten už bol rozdelený na niekoľko skupín. Ešte o polminútu viac zaostával líder celkovej klasifikácie Stefan Küng (BMC Racing), ktorý mal technické problémy. Počkali ho tímoví kolegovia Jean-Pierre Drucker, Manuel Quinziato a Nathan van Hooydonck.

#BinckBankTour #LastKm of leader's group. @Lars_Boom attacked from the bunch and was able to arrive with 3" gap. @LottoJumbo_road pic.twitter.com/sB2I3xLmOv