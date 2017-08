VIDEO Drsné podmienky: Saganovi hrozila katastrofa. Neuveríte, čo mal pod kolesami

„Bola to ťažká etapa, aj vzhľadom na počasie, keďže sa spustil dážď a fúkal aj vietor. V závere prišlo aj k pádu, ktorému som sa našťastie vyhol,“ hodnotil etapu Sagan.

Dažďové kvapky neboli to jediné, čo pokrývalo trať v záverečných metroch. Podmienky boli podľa Sagana skutočne bojové. „Bol to nebezpečný finiš. Cesta bola naozaj mokrá a šmykľavá, na trati bol aj olej. V záverečnom šprinte som sa teda musel sústrediť radšej na to, aby som nespadol.“

Sagan zvýšil náskok na čele celkovej klasifikácie v boji o žltý dres, prvý je aj v bodovacej súťaži. V ďalších etapách sa podľa jeho slov taktika Bory-hansgrohe zmení. „Najťažšie etapy nás stále len čakajú. Uvidíme, ako v nich dopadneme, ale určite to vyzerá lepšie pre Rafala Majku ako pre mňa,“ naznačil Sagan, že prím v závere poľských pretekov bude hrať jeho kolega.