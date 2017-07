VIDEO Hrôzostrašný pád hneď na úvod Tour: Ukončí jeden z favoritov po tomto kariéru?

Desiata účasť znamenitého španielskeho vrchára a tímovej dvojky v Movistare na TdF netrvala ani desať minút. Pri výjazde z jednej zo zákrut na dažďom zmáčanej mokrej ceste spadol a vo vysokej rýchlosti narazil do ochrannej bariéry. Odnieslo si to najmä koleno a členok na ľavej nohe. "Odviezli ho do Univerzitnej nemocnice v Düsseldorfe, kde potvrdili dve zlomeniny. Tiež utrpel hlbokú ranu v holennej kosti, ale bez vážnejšieho poškodenia svalového tkaniva," píše sa vo vyhlásení tímu Movistar.

"Po operačnom zákroku Valverde ešte chvíľu pobudne v opatere nemeckých lekárov a jeho návrat do sedla súťažného bicykla je v tejto sezóne málo pravdepodobný," doplnilo vedenie Movistaru aj na webe Cyclingnews.

Z hľadiska tímových ambícií je predčasné odstúpenie Valverdeho pre Movistar obrovskou stratou. Kolumbijskému lídrovi Nairovi Quintanovi odišiel najväčší podporovateľ v kopcoch a prípadná náhrada v boji o čo najlepšie celkové umiestnenie.

"Cítim smútok a a obrovské sklamanie, lebo Alejandro bol jedným z našich najlepších jazdcov. Aj z taktického hľadiska je to veľká strata, bol jedným z dôležitých prvkov na ceste k prípadnému úspechu. Verím, že sa dá rýchlo dokopy a nepostihnú ho ďalšie zdravotné komplikácie," povedal Nairo Quintana.

Valverde je tretí, štvrtý aj dvakrát šiesty muž celkového poradia Tour de France z minulosti, šesťnásobný medailista z majstrovstiev sveta a jeden z najkomplexnejších cyklistov súčasnosti. Jeho doménou sú nielen ostré horské stúpania, ale aj jednorazové preteky so zvlneným profilom a dojazdom do kratších kopcov. V tomto roku dosiaľ nazbieral pozoruhodných 11 víťazstiev vrátane triumfov na pretekoch Okolo Katalánska, Okolo Baskicka, Okolo Andalúzie, či jarných klasík Liége-Bastogne-Liége a Valónsky šíp.

