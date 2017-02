VIDEO Hviezdy NBA stvárali neskutočné kúsky: Z ich trikov sa vám zatají dych

To ale bola šou dámy a páni! Najlepší smečiari z NBA ukázali, čo všetko sú schopní ukázať s basketbalovou loptou. Exhibičnú súťaž v smečovaní počas All Star víkendu ovládol dvojmetrový Glenn Robinson III (23). Krídelník Indiany učaroval divákom, keď preskočil ešte o 6 centimetrov vyššieho spoluhráča Paula Georga a vrazil loptu do koša.