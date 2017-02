VIDEO Ivan Jakeš naložil rodičom mladých športovcov: Pravda, ktorá sa ťažko počúva!

Na otázku, ako to podľa neho vyzerá s výchovou mladých športovcov u nás, odpovedal poriadne kriticky. „Dnes je otrasná doba pre výchovu mladých športovcov. Učiteľ nemôže decku vôbec nič povedať. Chodím do hokejového centra a tam mamička oblieka osemročného syna do výstroja. Oblieka ho, chápete? To je absolútne nevhodné, deti potom lenivejú, nebaví ich to, prípadne hulákajú z lavičky na trénera, ako to má robiť. Veď to je nezmyselné," tvrdí náš úspešný reprezentant.

Jedným dychom dodal, že on by to riešil inak. „Ja by som dal učiteľom a trénerom trochu voľnosti. Určite. Tým ľuďom, ktorí sú mimo rodiny a o tie deti sa starajú, pretože dnes učiteľ len zmraští čelo na dieťa a už je problém. To si myslím, že je zásadná vec. Deti si potom dovoľujú, čo chcú. Tréneri sú dospelí ľudia. Majú na to školy. Vedia, čo treba a čo tie deti potrebujú. Ja by som absolútne zakázal, aby rodičia chodili na tréningy. Toto by bolo jedno z riešení. Nech tréner dostane dieťa na dve hodiny a mama nech ide na nákup, na kávičku," ponúka recept na zmenu Jakeš, účastník už desiatich ročníkov Rely Dakar.