VIDEO Kráľ boxu je opäť na kolenách: Kličko sa v pamätnom súboji sklonil pred svojím nástupcom!

Štyridsaťjedenročný Ukrajinec bol v predposlednom z dvanástich kôl dvakrát počítaný a pri pokračujúcej Joshuovej prevahe ringový rozhodca zápas zastavil.

Dvadsaťsedemročný Joshua obhájil pred 90.000 nadšenými divákmi titul organizácie IBF a stal sa takzvaným superšampiónom WBA a majstrom sveta menej významnej organizácie IBO. Oba tieto tituly boli voľné od konca minulého roka, kedy sa ich vzdal Brit Tyson Fury, predchádzajúci Kličkov premožiteľ.

Joshua vyhral aj 19. zápas v profesionálnom ringu a ani tentoraz neboxoval celých 12 kôl, hoci išlo o jeho najdlhší duel v kariére. Kličko utrpel v 69. zápase piatu porážku a je pravdepodobné, že jeho kariéra je sa chýli ku koncu.

Čítajte viac VIDEO To je ale dar! Kličkov súper pred životným zápasom obšťastnil trénera

O všetkom rozhodlo 11. kolo a tvrdý pravý zdvihák Joshuu, po ktorom musel byť Kličko počítaný. Ringový rozhodca ho ešte do súboja pustil, ale Joshua využil prevahu, súpera zasypal ďalšími tvrdými údermi a súboj rozhodol vo svoj prospech pred časovým limitom.

"19-0 znie skvele, užívam si to. Nie som perfektný, ale snažím sa o to. Chcem sa poďakovať trénerovi i fanúšikom, veľmi mi pomohli. Veľký rešpekt aj Vladimirovi Kličkovi, je to veľký šampión," povedal Joshua priamo v ringu. Okrem titulov ho mohla tešiť aj prémia 10 miliónov libier (12,5 mil. eur), rovnakú sumu zinkasoval aj Kličko.