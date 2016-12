VIDEO Legendárny Tomi Kid sa rozlúčil s kariérou: Tvrdý boxer sa neubránil slzám

Podujatie s názvom Posledný Gong sprevádzali veľké emócie. Legendárny slovenský boxer opäť dokázal, že je človek, ktorý nemyslí len na seba. Počas svojej rozlúčky s kariérou v Galante dal najprv možnosť zažiariť svojim zverencom a nasledovníkom. Tomiho borci z klubu KO BOX Galanta sa predstavili proti rovesníkom z Maďarska.

Na záver večera si však vzal mikrofón a vstúpil do ringu Tomi. Celou halou lomcovali veľké emócie, najmä keď v trinásťminútovom príhovore rekapituloval svoju úspešnú kariéru. V tej chvíli by ste v hľadisku počuli spadnúť špendlík. Pri emotívnej rozlúčke s najbližšími fanúšikmi, ktorí ho sprevádzali a podporovali takmer celú kariéru, sa neubránil slzám.

„Práve tu, pred týmito ľuďmi som začal a tu som chcel aj skončiť. Ja som tu v Galante doma a som šťastný, že som kariéru definitívne mohol ukončiť práve tu,“ povedal so slzami v očiach Tomi Kid. Po skončení príhovoru sa halou ozýval ohlušujúci potlesk v stoji.

Ľudia sa napriek rozlúčke pýtali, či to je skutočne definitívny koniec kariéry. „Žiaľ, možno by som potiahol ešte rok, alebo dva, ale venujem sa svojim zverencom a to vyžaduje množstvo času. Nezvládal by som sa pripravovať na zápasy a ešte trénovať mojich chlapcov. Vyžadujú si množstvo času a pozornosti, najmä preto, aby sa niekam posunuli,“ dodal legendárny Kovács.