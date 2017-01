VIDEO MS v šípkach nie sú sranda! Víťaz s poriadnym balíkom a krádež v priamom prenose!

Finále tohtoročných majstrovstiev sveta prvýkrát v histórii spojilo úradujúceho majstra proti svetovej jednotke. Van Gerwen dobyl trón po fenomenálnom výkone, keď zaznamenal druhý najlepší výkon v histórii všetkých finálových duelov. V priemere vyťažil z každého hodu okolo 108 bodov, zatiaľ je stále lepší len Phil Taylor z roku 2009 s famóznou vizitkou 111 bodov.

I keď Holanďan svoj finálový zápas excelentne zvládol, hrozilo, že prvotné oslavy si vychutná bez majstrovského pohára. Netradičný exhibicionista sa snažil ukradnúť cennú trofej, no túto snahu zahatali ochrankári. Nepríjemná situácia sa ihneď vyriešila a van Gerwen okrem trofeje zinkasoval prémiu 350-tisíc libier.

This is the moment bloke stole darts trophy during Ally Pally final. Madness! pic.twitter.com/Oj8n5VWgE6