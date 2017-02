VIDEO Mysleli si, že je terorista: Vykľul sa z neho najväčší tragéd na bežkách. To musíte vidieť!

Na trať sa juhoamerický pretekár vydal s číslom jeden a už pri štarte mal menší problém. Na trati bojoval. Nie raz spadol, vyšiel zo stopy a nemohol sa do nej vrátiť, do cieľa napokon nedošiel, no jeho úsmev hovoril jasnou rečou.

Pritom mal Adrian za sebou ťažké dni. V januári sa vybral do Európy, aby mohol trénovať práve na svetový šampionát. Cieľom jeho cesty bolo Švédsko. Nepríjemné prekvapenie ho však čakalo na letisku v Paríži. Francúzska polícia mu nechcela veriť, že je naozaj športovec a odmietla ho pustiť do krajiny. „Robili si zo mňa žarty, ako môžem byť lyžiar, a či je vo Venezuele sneh,“ opísal situáciu pre BBC Adrian Solano.

„Hovoril som im, že doma trénujem na kolieskových lyžiach, preto cestujem na tréningový kemp do Švédska. Mal som so sebou iba 28 eur. Policajti mi nechceli dovoliť vstúpiť do Francúzska pre to, že pochádzam z Venezuely,“ pridal Solano.

Po pár dňoch ho deportovali domov, čím mu znemožnili pripraviť sa na vrchol sezóny. Je jasné, že by nebojoval o medaily, no mohol sa otestovať a získať istotu. Práve tá mu ešte v pretekoch na lyžiach chýbala, keďže na snehu nikdy nelyžoval. Aj tak si však zaslúži veľký obdiv.