VIDEO Nad týmto budete žasnúť: 105-ročný cyklista láme rekordy na počkanie

Marchand dokázal v nedávnej minulosti jazdiť ešte rýchlejšie, pred stredajším výkonom však varoval, že práve nie je v dobrej forme.

"Nevšimol som si upozornenie, že mám už len posledných 10 minút. Nebyť toho, šiel by som rýchlejšie a môj čas by bol lepší. Teraz čakám na súpera," povedal športovec narodený 26. novembra 1911, ktorému jeho tréner v mladosti povedal, že na bicykli nikdy nič nedosiahne a mal by to rovno vzdať.

"Mohol byť rýchlejší, no urobil veľkú chybu. V uplynulom mesiaci prestal jesť mäso. Šokovali ho správy o tom, ako kruto sa so zvieratami zaobchádza," vysvetlila Marchandova lekárka Véronique Billatová.