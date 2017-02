VIDEO Nórski komentátori opäť valcujú internet: Takmer zbúrali tribúnu!

Vraj by mali byť nestranní! V Nórsku ani náhodou. Už minulý rok počas európskeho šampionátu sa po postupe nórskych hádzanárov do semifinále nedokázala do kože vpratať komentátorská dvojica Daniel Hoglund a legenda tohto športu Kristian Kjelling. Čo však vyvádzali ich kolegovia pri postupe do finále na tohtoročných majstrovstvách sveta, sa len tak ľahko neprekoná. A vraj chladní severania. No určite!