VIDEO Parádna párty Saganovej Bory: Z toho, čo zaspievali Peťovi, pôjdete do kolien

To, že ide o nemecký tím bolo jasné hneď na prvý pohľad. Každý člen mal v ruke fľašu s pivom a pod pódiom stojaci priaznivci si s jazdcami každú chvíľu chceli „ťuknúť“. „Veľmi sa tešíme, že je tu s nami opäť Peter Sagan. Ďakujeme, že si prišiel za nami, za tímom,“ začal svoju reč riaditeľ tímu Bora-hansgrohe Ralph Denk. Hneď sa ozval búrlivý potlesk od jazdcov, členov tímu a hostí, ktorí boli pozvaní na takzvanú afterparty po Tour de France. „Peter, Peter, Peter!“ začalo znieť na počesť nášho cyklistu. Peťo zareagoval ako tradične, keď všetkým naznačil, že sú jedničky.

A potom to prišlo. Typickou nemeckou piesňou s chytľavou melódiou Du hast die Haare schön (Máš krásne vlasy) Sagana úplne zaskočili. Celé osadenstvo totiž narážalo na jeho netypický holohlavý zostrih. Na to nadviazal Ralph Denk, ktorý pridal, že Peťo má teraz strih ako hlavný sponzor tímu Bora, čo vyvolalo v publiku smiech.

Potom sa konečne dostal k slovu aj dvojnásobný majster sveta. Samozrejme, hovoril o svojom predčasnom konci na Tour. „Mentálne som bol stále vo Francúzsku, ale aspoň som strávil päť pekných dní s manželkou a rodinou v Portofine. Bola to moja prvá dovolenka po siedmich rokoch, ktorú som mal v júli. Už sa teším na ďalšie preteky – Okolo Poľska a Eneco Tour. Život ide ďalej. Som veľmi šťastný, že som tu a môžem oslavovať s mojím tímom. Bola to ťažká situácia pre všetkých,“ povedal Sagan. Po jeho slovách sa opäť ozval vlasový oslavný chorál.

Po ňom si šéf Bory neodpustil otázku, či Peťo oddychoval na bicykli, alebo bez neho? „Musím povedať, že štyri-päť dní som bol bez neho. Boli sme s rodinou na jachte a potom som sa vrátil do reality aj na bicykel,“ prezradil Slovák.

A opäť prišla veľmi trefná reakcia. Celé osadenstvo si z Petra dokonale vystrelilo a začalo spievať populárnu pieseň od skupiny Queen - I want to ride my bicycle, v preklade: Chcem jazdiť na mojom bicykli, čo po veľmi skorom konci na Tour de France je zrejme jeden z hlavných cieľov slovenského pretekára. Peťo je ozajstná hviezda a fanúšikovia sa už tešia na preteky Okolo Poľska, ktoré štartujú v sobotu.