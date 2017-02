VIDEO Prehnal to už Sagan? Odpovede majstra sveta po pretekoch hovoria za všetko

Robiť rozhovor so Saganom môže byť poriadna fuška. Obzvlášť, ak preteky nedopadnú celkom podľa predstáv. Presvedčil sa o tom aj redaktor belgickej televízie. Na otázku, či o víťazstvo prišiel v poslednej zákrute, dostal od slovenského jazdca skutočne stručnú odpoveď.

Belgický novinár sa následne spýtal, či Sagan nemal na trati zdravotné problémy. „Veď nemôžem vždy víťaziť, nie? Nemal som dnes nohy na to zdolať Grega," odvetil Peter vyhýbavo.

Redaktor však naďalej tvrdil, že počul o Saganovych žalúdočných ťažkostiach. „Há? Nie, to určite nie. Myslím si, že je normálne, že ľudia chodia na záchod, či nie?" uzemnil ho podráždený majster sveta, ktorý viditeľne na rozhovor nemal náladu.

K priebehu závodu ešte stručne dodal: „Bolo to dobré. Mesiac som nepretekal. Dnes to vyzeralo ako kópia z minulého roka," uzavrel Sagan netradičný rozhovor. Narážal na fakt, že aj minulý rok ho na prvej jarnej klasike na belgických cestách v závere zdolal domáci Greg van Avermaet.

Always a pleasure to interview @petosagan don't you think @wielerman ? #OHN @OmloopHNB pic.twitter.com/h1PmRozZE4