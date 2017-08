VIDEO Sagan sa po smolnom momente vyzúril na organizátoroch: Ako to mohli dopustiť?

Po trati pretekov sa pohybuje množstvo servisných vozidiel. Každý z tímov má svoje, no existuje aj takzvané univerzálne, kde sú technici pripravení pomôcť komukoľvek z jazdcov. No ani to nebolo na čele pretekov, keď prišiel Saganov problém. Musel teda počkať na auto Bory a stratil viac než polminúty.

Keď už nahnevaný silno šliapal a snažil sa stratu stiahnuť, prechádzala okolo neho motorka s kamerou, kde sa Peťo ironicky uškrnul a ukázal palec hore – tým jasne ukázal hnev i frustráciu, keďže trochu zlyhali aj organizátori.

Jeho následná snaha o návrat do boja o etapový triumf nepriniesla želaný efekt, v žiadnej zo skupiniek totiž nenašiel spolupracujúcich súperov.

„Opäť to bola v rámci BinckBank Tour ťažká etapa v neľahkých poveternostných podmienkach. Tím pracoval dobre, v správnom čase som bol na správnej pozícii. Dvadsaťpäť kilometrov pred cieľom som bol na čele spolu s favoritmi v rámci celkového poradia. Zaútočil som, ale žiaľ, v najnevhodnejšom čase som dostal defekt, keďže v tejto časti etapy bolo tímové auto až vzadu. Navyše nikde naokolo nebolo asistenčné vozidlo, takže som stratil drahocenný čas, pokiaľ som sa dočkal výmeny kolesa. Potom už bolo príliš neskoro dotiahnuť sa na vedúcu skupinu. Je to škoda, mal som dobrú formu a náš plán vychádzal perfektne," povedal Sagan pre oficiálnu tímovú webstránku.