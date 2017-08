VIDEO Sagan všetkých zabil! Jeho komická poľština pobláznila celý svet

Záver etapy priniesol poriadne stúpanie a cyklisti sa naozaj zapotili. A nielen vďaka vysokým teplotám. V skupinke najlepších nechýbal ani Peter Sagan a jeho tímový kolega z Bory domáci miláčik Rafal Majka. A asi od neho pochytil Peťo aj základy poľštiny. Tie využil v rozhovore v cieli.

Víťazom etapy sa síce stal Belgičan Teuns, ale hviezdou bol slovenský dvojnásobný majster sveta. V strmom stúpaní dokázal zabrať a obsadil skvelé druhé miesto. To mu zabezpečilo, že v utorkovej 4. etape štartoval v žltom drese lídra. A aby Peťo ukázal, že má tieto preteky u našich susedov rád, odpovedal na otázky v poľštine. No bola to poriadna zábava, keďže to bol mix slovensko poľských fráz, ale jeho snaha je neuveriteľná.

Domáci priaznivci iste zabudli na hnev, ktorý mali, že Peťo nepustil pred seba kolegu Majku, ktorému mala etapa viac sedieť. „Išli sme tam, že vygrá jeden z nás. Nevadí,“ povedal s poľským prízvukom Peťo. Pozrite si video: