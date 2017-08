VIDEO Saganovi zabránili v šprinte: Aj tak sa ako posledný smeje práve on!

V záverečnom špurte na mokrej ceste Van Poppel zdolal Slovinca Luku Mezgeca (Orica-Scott) a Slováka Petra Sagana (Bora-Hansgrohe). V žltom drese jazdiaci Sagan si udržal pozíciu prvého muža pretekov a vďaka bonifikácií za tretie miesto zvýšil svoj náskok pred Belgičanom Dylanom Teunsom (BMC Racing) z 10 na 14 sekúnd a pred tímovým kolegom Poliakom Rafalom Majkom na 20 sekúnd. Sagan je naďalej aj lídrom bodovacej súťaže.

Peter Sagan je právom zatiaľ najsledovanejšou persónou na Okolo Poľska. V sobotu zvíťazil v úvodnej etape v Krakove, v nedeľňajšom "nedokončenom" špurte v Katoviciach skončil ôsmy a prišiel o žltý dres lídra, ale v pondelok si to vynahradil. V záverečnom prudkom stúpaní v Szczyrku s vypätím všetkých síl došiel do cieľa ako druhý a prinavrátil si najcennejší dres prvého muža pelotónu. V utorok ho potvrdil tretím miestom v rýchlej šprintérskej koncovke v Zabrze a v stredu to navlas zopakoval v Rzeszówe.

Preteky Okolo Poľska sú pre dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana prvými od skorého a kontroverzného vylúčenia z Tour de France. Na poľských cestách bol Sagan ešte v úvode svojej profikariéry v roku 2011 celkovým víťazom. Vo štvrtok čaká na cyklistov na Okolo Poľska predposledná 6. etapa z Wieliczky do Zakopaného (189 km) a najmä jej druhá polovica bude hornatá s piatimi vrchárskym prémiami I. kategórie.

