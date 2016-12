VIDEO: Šesťročný fanúšik venoval všetky úspory na charitu: Milovaný klub ho výsostne odmenil

Vianočné sviatky majú byť plné lásky, pokoja a plnenia si tajných prianí. Inak tomu nebolo ani v Liverpoole. Malý šesťročný fanúšik Evetonu si šetril do kasičky peniaze, aby si mohol kúpiť nové kopačky. Tie potrebuje na tréning. Olivier však šokoval svojich rodičov, keď im oznámil, že všetky svoje úspory venuje na charitu.

Rozhodol sa tak preto, lebo v televízii počul, že v Jemene zomrelo viac ako 10-tisíc detí na choroby, ktorým sa dalo predísť lepšou zdravotnou starostlivosťou. Malý fanúšik „karamieliek“ teda 18. decembra poslal všetky svoje úspory organizácii The Children 'Yemen Appeal (Výzva na záchranu jemenských detí).

Prvotne chcel prispieť sumou 21-tisíc eur. Olivierovi rodičia ale nakoniec charite venovali sumu 80 eur. Napriek tomu, že má chlapec len 6 rokov ukázal, že má veľké srdce a nebojí sa robiť ťažké rozhodnutia. Veď uprednostnil zdravie druhých, pred vlastným potešením.

Pod vianočným stromčekom si malý hrdina našiel prekvapenie, ktoré ťažko rozdýchaval. Olivier dostal dva páry kopečiek značky Umbro, ktorá je hlavným partnerom Evertonu. Najviac, klub z Liverpoolu ho pozval na zápas FA Cupu proti Leicestru City. Chlapček bude môcť vystupovať ako oficiálny maskot celého pohárového zápasu, čo znamená, že bude mať prístup na hraciu plochu.

Thanks to @Everton @umbro for Olivers new boots and the chance to be a mascot for Efc v Leicester f.a cup game. Best Xmas ever #bluechrimbo pic.twitter.com/0iaU4tlqh8