VIDEO Sexi lyžiarská legenda sa lúčila s kariérou: Na jej poslednú jazdu sa tak rýchlo nezabudne

Po úvodnej časti, ktorú absolvovala naplno s odstupom 0,69 s na prvom medzičase, sa neskôr pristavila pri svojom trénerovi a životnom partnerovi Andreovi Massim a objatím sa mu poďakovala za dlhoročnú spoluprácu. Potom sa vrátila v plnom tempe na trať, ale tesne pred cieľom zastala a červenou čiarou prešla s lyžami nad hlavou šmýkajúc sa po snehu. Vo výsledkovej listine sa objavila medzi pretekárkami so značkou DNF, čiže nedokončené preteky.

Tridsaťtriročná Mazeová vynechala celú minulú sezónu Svetového pohára a pred začiatkom tej aktuálnej informovala o svojom zámere rozlúčiť sa v obrovskom slalome pred domácimi fanúšikmi v Maribore. To aj naplnila, hoci to ešte nemusí byť úplný koniec. Pred pár dňami počas stretnutia legiend lyžovania v Záhrebe uviedla, že ešte zvažuje účasť na zimných olympijských hrách v Pjongčangu 2018.



"Ľudskou prirodzenosťou je meniť názor, fyzicky nie som schopná súťažiť ďalších 10 rokov, ale dva by som možno zvládla," povedala v rozhovore pre The Associated Press dvojnásobná olympijská víťazka. Andrea Massi túto novú skutočnosť komentoval nasledovne: "Ak sa Tina takto rozhodne, budem to rešpektovať. Do ničoho ju netlačím. Je to len na nej. Po 14 rokoch má právo na svoj názor."

Mazeová vynechala celú sezónu 2015/2016 po veľkom sklamaní na konci tej predchádzajúcej, keď jej len o 22 bodov v súboji s Rakúšankou Annou Veithovou (vtedy ešte Fenningerovou) ušiel veľký glóbus za celkový triumf v SP. V sezóne 2012/2013 ovládla Svetový pohár s rekordným počtom 2414 bodov. Vtedy si privlastnila aj malé glóbusy za obrovský slalom a super G.



Sympatická univerzálka dosiahla počas kariéry 26 víťazstiev vo všetkých piatich základných disciplínach alpského lyžovania a na konte má dovedna 81 pódiových umiestnení. Vrchol jej kariéry prišiel na ZOH v Soči 2014, kde sa stala olympijskou šampiónkou v zjazde a obrovskom slalome. Okrem toho je aj štvornásobnou majsterkou sveta a deväťnásobnou medailistkou z MS. Tituly získala v Garmisch-Partenkirchene 2011 (obrovský slalom), Schladmingu 2013 (super G) a dva v Beaver Creeku 2015 (zjazd a kombinácia).