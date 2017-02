VIDEO Skončila sa biatlonová vojna? Nečakané gesto Kuzminovej brata, Fourcade čaká na vodku

Vrelo to medzi nimi poriadne. Ešte vo štvrtok počas pretekov zmiešaných štafiet vrazil Fourcade do Rusa Alexandra Loginova, ktorý sa vrátil do štartového poľa po dvojročnom dištanci za doping. Preto následne Loginov a Šipulin odmietli pri slávnostnom vyhlásení Fourcadovi podať ruku. Tomu nebolo viac treba a reagoval svojsky – potleskom a odchodom zo stupňov víťazov.

No dva dni na to sa situácia zjavne zmenila. Zdá sa, že kohúti vychladli. Po sobotných pretekoch v šprinte si v priestore na rozhovory počkal Šipulin na Fourcada, kým ukončí rozhovor s ruským novinárom a podal mu ruku. Francúz gesto prijal a po krátkom objatí prehodili spolu ešte pár slov.

„Prešli dva dni a utriedili sme si myšlienky. Sme tu kvôli pretekom a výsledkom, nie kvôli politike,“ skonštatoval Šipulin. „Dohodli sme sa, že nastane zmier a pokúsime sa o normálne vzťahy,“ dodal.

Čítajte viac Ruský dopingový škandál už zasiahol aj biatlon: Kuzminovej brat sa všemožne bráni

Francúz pre agentúru TASS potvrdil, že sa zmierili a že prijal pozvanie ruského kouča na čaj. „Na čaj pozývajú Angličania, predpokladám, že ma pozve na pohár vodky,“ vyhlásil bojovník proti dopingu Fourcade.