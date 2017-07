VIDEO Táto výpoveď mohla všetko zmeniť: Konečne prehovoril človek, ktorý videl Saganov incident najlepšie!

Britský šprintér tímu UAE Emirates tvrdí, že po zhliadnutí záznamu pádu Marka Cavendisha a údajného nečistého či agresívneho šprintu Petra Sagana bolo rozhodnutie jury o vylúčení 27-ročného slovenského lídra tímu Bora-Hansgrohe z pretekov nesprávne.

"Pozrel som si to niekoľkokrát a bola to zložitá situácia. Pomerne málo ľudí sa neskôr sťažovalo, aj preto si myslím, že to bolo zo strany rozhodcov skôr o tom, aby použili Sagana ako prípad či príklad pre niečo. Výrazne tvrdý príklad, oni ho doslova vyhodili z pretekov. Nebol to žiadny úmysel ani zákernosť z jeho strany, bola to preteková nehoda. Aj preto si myslím, že to bolo ťažké rozhodnutie voči Saganovi," cituje Bena Swifta portál Cyclingnews.

Swiftovi patríla pred 17. etapou TdF v celkovom poradí 96. priečka, v doterajšom priebehu sa dvakrát zmestil do elitnej desiatky v cieli. V druhej etape skončil siedmy a v jedenástej deviaty.

