VIDEO Rozhodcovia na Tour sa museli zblázniť: Nevideli tento dôkaz Saganovej neviny?

Ťažko budeme hľadať diskutabilnejší moment tejto cyklistickej sezóny. Štvrtá etapa „starej dámy“ 2017 viedla z Mondorf-les-Bains do Vittelu a s klasickým tranzitným profilom sa mala stať korisťou niektorého zo špurtérov. To, že sa počas nej niečo veľké zomelie, nečakal nikto. Pár desiatok metrov do cieľa sa bok po boku pretláčali Sagan a Mark Cavendish. Slovákovi vyletel lakeť a Brit skončil na zemi s podozrením na zlomeninu ramennej kosti. Hodinu po finiši prišiel trest pre jazdca Bory.

„Rozhodli sme sa vylúčiť Petra Sagana z Tour de France 2017 po búrlivom finiši vo Vitteli, kde svojím konaním ohrozil niekoľkých jazdcov, vrátane Marka Cavendisha a ďalších pretekárov, ktorí boli zapojení do pádu,“ citovala agentúra AP predsedu jury Philippa Mariena. „Aplikovali sme článok 12.104 o nesúmerných šprintoch, ktorý dovoľuje aj vylúčiť jazdca z pretekov a udeliť mu pokutu.“

Rozhodcovia sa radili takmer hodinu a mali k dispozícii kamerové záznamy, ktoré si mohli prehrať niekoľkokrát. A aj tak im ušlo niekoľko detailov, ktoré minimálne tvrdia, že diskvalifikácia je pre Petra tvrdý trest. Ak sa na video pozrieme spomalene, tak je z neho jasné vyčítať, že Cavendish šprintoval tak blízko Tourminátora, že sa mu hlavou dotýkal tela a takmer sa im dotýkali ráfiky. V tom začal Mark nakláňať doprava bez cudzieho zapríčinenia. Už v tom momente začal padať a bolo jasné, že neudrží rovnováhu a spadne. Petrov vystrčený lakeť sa ho ani nedotkol. Sagan sa po tomto manévri musel snažiť udržať rovnováhu.

To, že Sagan nekonal až tak neoprávnene, sa zhodujú aj ľudia, ktorí majú v nohách stovky takýchto šprintov. Bývalý cyklista Jens Voight dokonca vyzýva na to, aby sa fanúšikovia zamerali na víťaza šprintu Arnauda Démareho. „Démaré bol prvý, kto skrížil cestu Bouhanniho a vyviedol ho z rovnováhy, po čom sa natlačil k Saganovi, aby sa zachránil. Medzi bariérou a Saganou vznikol priestor, cez ktorý nebolo možné sa prepchať. Je to buď o tom, že buď pribrzdíte alebo prehráte alebo to risknete na víťazstvo a môžete spadnúť,“ spísal na Twitter svoje postrehy Voight.

Sagana sa zastali aj športoví analytici NBC Sports Christian Vande Velde a Bob Rol.. Podľa nich dvojnásobný majster sveta reagoval v danej chvíli na jazdcov na jeho ľavej strane. „Je ťažké viniť v tejto situácii Petra Sagana. Vyzerá to z tejto perspektívy brutálne, no nemyslím si, že to chcel spraviť Markovi. Nemyslím si, že sa ho snažil zraniť," povedal Vande Velde. Roll s ním súhlasil: „Absolútne. Mark nemal priestor, aby tadiaľ prešiel.“

„Pád tam bol, ale Peter to neurobil úmyselne. Bol sústredený na svoju jazdu. Neuveriteľne trestajúce rozhodnutie rozhodcov, aké neuplatnili počas Cavových predchádzajúcich zákrokov,“ uvádza sa vo vyhlásení Slovenského zväzu cyklistiky na facebooku.

