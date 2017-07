VIDEO Na Tour sa dejú veci aj bez Sagana: Nechutné správanie jazdcov po etape!

Pre austrálskeho cyklistu to už bol druhý triumf na tohtoročnej Tour, no po tom, čo jeho prvenstvo potvrdila cieľová foto, mu oslavy pokazil súper. Degenkolb totiž poriadne penil a sťažoval sa, že mu Matthews zatarasil cestu a nemohol tak bojovať o triumf. Špurtovala totiž trojica jazdcov, vyhral napokon Matthews, druhý bol Edvald Boasson Hagen a až tretí spomínaný Degenkolb. Rozzúrený Nemec však neudržal emócie na uzde a v cieli doslova zdrapil svojho konkurenta za krk

„Videl som to zo záznamu, išiel som rovno,“ bránil sa víťaz 16. etapy. „Keby som urobil niečo zlé, rozhodcovia by mi to iste povedali. Z môjho pohľadu som nespravil nič zlé, nechápem, čo sa to s ním deje,“ hovoril víťaz.

Nemec totiž za ním „prifunel“ ako lokomotíva, začal sa s ním hádať a neostalo iba pri slovách. „V cieli ma chytil za krk. Rozhodcovia to videli, som zvedavý, čo s tým urobia, ale nebolo to od neho veľmi športové gesto,“ dodal Austrálčan z tímu Sunweb. Nebyť toho, že sú obaja na bicykloch, ktovie, ako by to bolo dopadlo. Degenkolb sa ešte snažil dosiahnuť nejakú zmenu, ale jeho sťažnosť jury zamietla.

