VIDEO Velez Zuzulová s Vlhovou perlili: Shiffrinovú zhodíme zo schodov

Dievčatá čísla vôbec neriešili, ale naopak, žreb si dokonale užívali. Už pred ním doslova pobavili nielen Záhreb, ale aj celé Slovensko. Na slávnostný akt sa totiž viezli tak ako ostatné lyžiarky električkou. „Peťa je len druhýkrát v električke,“ natrela svoju kamarátku Veronika počas živého videa na sociálnej sieti.

Obe naše hviezdne lyžiarky v ňom mali premiéru. Pustili sa do nej počas čakania na oficiality. „Robíme to prvýkrát takéto niečo. Takže neviem. Nudíme sa, čakáme na losovanie. Asi to vypneme, asi to nie je zábavné,“ spustili dievčatá, ktoré si svojou úprimnosťou rýchlo získali fanúšikov na svoju stranu. „Veľmi to nepreháňajme, pretože budeme mať väčšiu sledovanosť ako RTVS,“ vyriekla Zuzulová.

Dievčatá naozaj perlili a ak si pozriete ich video, určite sa nasmejete. Vtipným žargónom okomentovali aj čísla, ktoré vyfasovali pred utorňajším slalomom v Záhrebe. „Aké mali, také dali,“ podotkli baby. Jednotku si vytiahla Velez Zuzulová a Vlhovej prischla šestka.

Pred ňou sa na štart postaví neporaziteľná Mikaela Shiffrinová. Prvé kolo začína o 13.00 h. Podarí sa našim lyžiarkám konečne Shiffrinovú dať dole? „Čoskoro. Môžeme aj hneď teraz, tu dole zo schodov,“ dodali so smiechom slovenské reprezentantky.