VIDEO Víťazný Sagan prežíval v skvelom šprinte muky: To nie je možné, ďalšia chyba!

Už v 2. etape sa Sagan vydal do záverečného špurtu ako prvý a doplatil na to. Súperi vyrazili zozadu a jemu sa ušlo až desiate miesto. Preto si slovenský šampión dával ešte väčší pozor. „Posledný kopec do cieľa bol dosť ťažký. BMC utvorilo dobrú pozíciu pre Porteho, ktorý si spravil malý odstup. Ja som sa rozhodol, že si to dolepím a dostal som sa na prvé miesto. Hovoril som si, že je to rovnaké ako v nedeľu, že som išiel príliš skoro,“ hovoril v cieli Peťo.

Aby toho nebolo málo, v tej chvíli si žilinský rodák narobil aj ďalšie komplikácie. „Navyše, keď som začal špurtovať, vykopol som nohu z pedálu. Povedal som si: 'Toto nie je možné'. Zase ďalšia chyba, ale rýchlo som si to nakopol späť a pokračoval som v špurte,“ priznal v reakcii pre televíziu Eurosport Peter Sagan.

To už z druhej strany začal špurtovať aj jeho veľký austrálsky súper. „Ale nakoniec to všetko dobre dopadlo, hoci v samom závere ma takmer zdolal Michael Matthews. Som veľmi šťastný a vážim si toto víťazstvo. V prvom rade sa chcem poďakovať mojim tímovým kolegom, ktorí počas celej etapy odvádzali úžasnú prácu. Celý deň fúkalo proti nám a ten únik bol v závere dosť silný,“ uzavrel Sagan.

Pre Boru to bol vôbec prvý triumf v histórii na najprestížnejších pretekoch sveta. Sagan tak už v tretej etape splnil jeden z troch cieľov stajne na Tour. Ďalšie dva sú obhajoba zeleného dresu a umiestnenie v top 5 celkového poradia Poliaka Rafala Majku. "Toto je pre mňa úžasný moment. Od roku 2010 neustále napredujeme a teraz stojíme na vrchole. Keď Petrovi vyletela noha z pedála, mali sme pochybnosti, ale on to zvládol ako skutočný majster sveta," povedal manažér stajne Ralph Denk. Bora vznikla v roku 2010 ako Team NetApp a do uplynulej sezóny patrila medzi profesionálne kontinentálne tímy.

Vďaka triumfu sa posunul na tretie miesto bodovacej súťaže, keď má na konte 50 bodov. Druhý je Francúz Arnaud Demare (57) a prvý Nemec Marcel Kittel (66). Sagan zároveň poskočil na druhú priečku medzi vrchármi. Má dva body, líder Nathan Brown z USA o jeden viac.