FOTO Plač a slzy Vlhovej po nevydarenej jazde: Petra si v cieli sypala popol na hlavu

Čo sa dnes stalo?

Bola tam prechodová bránka a vedela som, že je odklonený kopec. Snažila som sa držať vyššiu stopu, ale prehnala som to a chytila som špicara. Je to moja chyba. Nedá sa s tým už nič robiť.

Vlani vo Flachau Veronika Velez Zuzulová vyhrala a vy ste skončila tretia. To nahnevá dupľom, že aj keď človeku kopec sedí, tak vypadne, že?

Mne je jedno, kde som vypadala. Je pravdou, že tu rada jazdím. Je tu skvelá atmosféra i podmienky. Bola som rýchla a cítila som sa dobre. Chcela som útočiť. Hnevá ma to fakt veľmi. Išla som do toho naplno. Toto vypadnutie ma bude veľmi dlho mrzieť. Vždy totiž človeka zamrzí, keď vypadne po dobrej jazde.

Máte za sebou šnúru slalomov, v ktorých najviac rezonujú výsledky vaše druhé miesto v Záhrebe a štvrté v Maribore. Nečakali ste aj vy viac?

Všeobecne mám dobré výsledky, ale nemám ich stabilné. Treba to v mojom prípade trošku ustáliť. Ale naozaj iba trochu. Ja totiž neviem jazdiť na istotu, na piate alebo šieste miesto. Chcem útočiť na pódium a ak chcem poraziť Shiffrinovú, potrebujem chodiť naplno. Dnes som mala na to jedinečnú šancu. Mala som jednotku na štarte a čistú trať.

Takže Petra Vlhová, ani po týchto skúsenostiach nezmení svoj štýl?

To určite nie. Vypadla som, ale aj nabudúce pôjdem takto!

Túto sezónu jazdíte aj obrovský slalom. Nie toho až priveľa?

Ale nie. Stále lyžujem funguje v jednom kole, ale nevnímam, že by bolo toho priveľa.

Na Slovensku ste aj s Veronikou ľudí naučili pozerať zjazdové lyžovanie. Aj dnes do Flachu ich prišlo veľa. Čo by ste im odkázali?

Ja som rada, že nám fandia, že ich tešíme. Budem sa snažiť jazdiť stále čo to dá a verím, že ich budem svojimi výkonmi iba tešiť a zabávať.