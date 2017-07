VIDEO Vulgárnosti Petra Sagana: Takto štipľavo okomentoval víťazstvo v etape!

„Tlak? Čo je to tlak? Ja tlak necítim,“ odpovedal Sagan humorne redaktorovi Eurosportu. Potom pokračoval vážnejšie, hoci v sebe nezaprel šoumena. Slovenský pretekár si spomenul aj na záverečný kilometer. „BMC utvorilo dobrú pozíciu pre Porteho, ktorý zaútočil 800 metrov pred cieľom, vznikla menšia diera. Potom som sa rozhodol zaútočiť, povedal som si, že som začal priskoro, bolo to 400 metrov do konca. Cieľ bol ešte ďaleko, hovoril som si: ku*va, opäť som šiel príliš skoro!“ hodnotil Sagan bez servítky, cituje ho portál cyclingnews.com.

Potom prišiel nepríjemný moment, keď si víťaz 3. etapy vykopol nohu z pedálu. „Bola to ďalšia chyba, hovoril som si: Čo sa to dnes deje? Potom som ale vyhral. Matthews ma skoro zdolal, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo.“

Záver etapy priniesol strhujúci priebeh, našťastie pre Sagana, Boru-hansgrohe aj celé Slovensko so šťastným koncom. „Rozprávky majú šťastný koniec a dnes som šťastný aj ja. Ďakujem mojim kolegom, ktorí počas celej etapy odviedli úžasnú prácu,“ dodal Sagan pre RTVS.