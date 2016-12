VIDEO Zábava podľa Saganovcov: Poľský spolujazdec bol z nich v koncoch!

Pred novou sezónou 2017 sa nemecký tím pripravuje na sústredení vo Valencii, kde niet núdzu ani o vtipné situácie zo zákulisia samotných jazdcov. Šibalský nápad skrsol v hlave bratskej dvojice Petra a Juraja Saganovcov, ktorí sa rozhodli vykúpať poľského kolegu Rafala Majku. „Mysleli sme si, že by mal vyskúšať túto peknú sprchu,“ napísal Peter Sagan na svoj Facebook.

Vtipnú situácia s úsmevom sledoval aj Michael Kolář. Treba dodať, že Saganovci nakoniec nevyhrali a Majku nevykúpali podľa plánu. Evidentne v tíme panuje pohoda, ktorú otestujú najbližšie preteky počas januára. Peter Sagan by sa mal predstaviť už v Austrálii. „Čaká nás spoločne jedno veľké dobrodružstvo. Mám nový tím, ale ciele zostali rovnaké. Cyklistika sa nemení. Je to stále o tvrdom tréningu a šliapaní do pedálov,“ zamyslel sa ešte pred týždňom počas oficiálnej tlačovej konferencii Bora – Hansgrohe Peter Sagan.