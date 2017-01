Vlhová sa po rozhovore s trénerom chytala za hlavu: V koho náruči skončila po kritike?

Petra je známa tým, že berie len víťazstvá. „Jóooj, veru zemiaková medaila a štvrté miesto. No čo už s tým! Škrie ma to, ale žijeme ďalej,“ podotkla smutne v cieli Petra Vlhová. Kde jej pódium ušlo, jej po pretekoch vysvetlil tréner Livio Magoni. Ako typický Talian dal do toho emócie.

„Do p... Začiatok prvého kola, tam som urobila chyby, ktoré ma stáli štyri desatiny. Konkurencia je nabitá. Prvá sedmička je naozaj hustá, sme v nej baby, ktoré sú veľmi silné,“ sumarizovala Petra Vlhová po pretekoch.

Po nich sa presunula k svojim fanúšikom a po výplachu žalúdka od svojho kouča aj k svojim rodičom otcovi Igorovi a mamine Zuzane. „Dobre je to, Peťka, bojovala si,“ stískal svoju dcéru Igor Vlha.Petru spolu s Veronikou Velez Zuzulovou čaká už v utorok ďalší slalom vo Flachau, kde si môžu napraviť chuť. Vlani tam skončili obe naše pretekárky na stupni víťazov.

„V Maribore sa ukázalo, že ešte potrebujem zrýchliť,“ doplnila Vlhová, ktorá na margo ďalšieho víťazstva Shiffrinovej poznamenala. „Nebudem klamať, chcem ju zdolať, ale musím ísť úplne bez chýb a naplno prvé aj druhé kolo,“ dodala Vlhová