Vlhová po rozprávke v Záhrebe: Keby sme to s Veronikou ťahali spolu, to by ste len videli!

Preteky v Záhrebe vyšli pre vás i Veroniku parádne, ale vy ste po prvom kole neboli veľmi spokojná. A vraj ani váš tréner Livo Magoni. Je to pravda?

- Áno, bol veľmi nahnevaný. Prvé kolo som išla strašne. Nemusel ani nič hovoriť, ale keď som videla jeho, myslela som si, že skolabuje. Tým zbabraným prvým kolom som vlastne stratila víťazstvo. No ísť po Semmeringu, kde som vypadla, bolo naozaj ťažké. Napokon som to rozbalila naplno a v druhom kole som konečne podala dobrý výkon. Viete, môj tréner mi môže pomáhať akokoľvek, ale keď sa pustím, môže ísť domov a už sa iba pozerať, čo na tom kopci urobím.

Vy ste známa tým, že víťazstvo alebo nič. Druhé miesto preto asi škrie, či?

- Hm, bolo to veľmi zaujímavé, keď som stála v cieli a čakala na jazdu Veroniky. Ja som jej to víťazstvo priala. Na druhej strane robíme individuálny šport. Sme rivalky a každý kope za seba. Ja som však šťastná aj za druhé miesto. Potrebujem jazdiť takto naplno ako v druhom kole v Záhrebe a výsledky prídu.

V cieli Veronika plakala a vy ste sa s ňou objímali. Čo ste si hovorili?

- Že konečne nám to vyšlo. Ja som šťastná za Veroniku.

Dve Slovenky na prvom a druhom mieste. To je veľká vec, ktorá ide do sveta. Vnímate to?

- Jasné. Možno to bude znieť zvláštne, ale dnes to bolo všetko na mne. Veronika jazdí stabilne výborne, ja jazdím hore-dole. Za tieto preteky som však na seba hrdá, že som dokázala ísť dobrú jazdu.

Váš otec povedal, že si želá, aby ste takto s Veronikou zabávali Slovensko ešte minimálne ďalších sedem rokov. Čo vy na to?

- Viete, ja by som si priala, keby bola taká možnosť, aby sme mohli spolu trénovať. Myslím si, že keby spolu ťaháme dlhší čas, možno keby bola mladšia a ja staršia a bola by možnosť mať svoj tím, boli by sme spolu. Vo všetkom by sme ťahali spolu. Vtedy by ste videli, aké by sme boli silné. Keby sme spolu trénovali a navzájom sa ťahali, bolo by to úžasné. Okolnosti to však nedovoľujú. Som šťastná za to, že mi pomohla, keď som začínala vo Svetovom pohári, dala mi rady, lebo nevedela som ako to funguje.

Veronika už naznačila, že možno to čoskoro na svahoch zabalí a bude sa venovať konečne rodinke. Čo vy na to?

- Nemá pred sebou už dlhú kariéru. Rozprávali sme sa spolu o tom. Už má dosť rokov a ani jej telo nefunguje, ako keď mala dvadsať. Uvidíme, ako sa rozhodne. Bola by som šťastná, keby pokračovala a boli by sme dve, ak nie, tak jej budem priať len to najlepšie v druhej etape jej života. Potom to budem ťahať sama a snáď niekto príde.