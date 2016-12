Vlhová po zbabraných pretekoch vymlátila zlosť palicou: Mohla som sa na to vykašľať, ale...

Čo sa stalo, že vám to dnes nevyšlo?

Nepostrážila som si dolnú lyžu. Potom som urobila ďalšiu chybu. Neviem presne čo sa stalo.

Napriek tomu, že ste takmer vypadli a bolo jasné, že z tejto jazdy nebude nič, došli ste do cieľa. Prečo?

Mohla som sa na to už naozaj vykašľať, ale zišla som to kvôli ľuďom. Vedela som, že ich príde zo Slovenska veľa. Bohužiaľ mojou jazdou som ich vôbec nepotešila, chcela som tak urobiť aspoň tým, že prídem do cieľa.

V cieli vami poriadne lomcovali emóciou. Baner, ktorý ste trafili palicou sa zrejme doteraz kýva.

Je to veľké sklamanie. Išla som veľmi dobre. V cieli som preto bola veľmi naštvaná. Potrebovala som si buchnúť, inak by som som vybuchla vnútorne. Taký je šport. Čo mám už robiť.

Behom troch dní máte za sebou troje preteky. Nepodpísala pod váš výkon únava?

Nie je to o únave. Cez leto som dosť trénovala. Teraz trochu zregenerujem a ide sa ďalej.

Pred štyrmi rokmi ste mali vo Svetovom pohári práve v Semmeringu premiéru. Vtedy ste skončili jedenásta. Spomínate si na to ešte?

Samozrejme sú to pekné spomienky, ale dnes som myslela len na tieto preteky. Veľmi som chcela uspieť kvôli ľuďom, ktorí prišli do Semmeringu.

Ešte stále ste napálená?

Hm, túto sezónu jazdím dobre, okolo seba mám skvelých ľudí a tím, ktorý robí preto všetko, aby som bola najlepšia, ale v pretekoch to neviem predať, odviazať sa poriadne. Dnes to nevyšlo, ale ide sa ďalej.