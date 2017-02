Vlhovci si po nešťastných pretekoch poplakali aj s Velez-Zuzulovou: Bude to bolieť!

Štvrté miesto pre Petru a výpadok Veroniky. Takže Slovensko je stále bez individuálnej medaily.

- Keď to zhrniem, máme medailu z tímovej súťaže, čo je niečo neskutočné, štvrté miesto v slalome, ôsme miesto v obrovskom slalome. Pekné...

Petra dlho mala našliapnuté na medailu, ale napokon jej to nevyšlo. Prečo?

- Stratila na spodnom úseku, ktorý bol paradoxne šitý pre ňu na mieru.

Vaša manželka v cieli plakala na vašom ramene. Čo prežívate? Smútok alebo zlosť?

- Teraz to bude určite bolieť. Bolo to naozaj blízko. Možno si však o týždeň povieme, že je to pecka. Práca, ktorú robí tím, je veľmi dobrá. Ono to príde. Peťa potvrdila, že patrí medzi absolútnu prvú šestku a to je podstatné.

Veľkou tragédiou je vypadnutie Veronike Velez-Zuzulovej, ktorej medaila stále chýba a prial jej ju asi každý. Ako to vnímate vy?

- Veľmi som jej ju prial aj ja. V hospitality sme sa stretli a ťapli sme si. Dnes išla na plný kotol, ale prišiel špicar, ktorý patrí k slalomu. Tu sa nedá nič robiť. Keby došla Veronika do cieľa, určite by bola bedni. Jej čas sa kráti. Fakt som jej to veľmi prial. Teraz je smutná, ale ono to prejde.