Vlhovej otec bol šťastím bez seba, no nezabudol na asociáciu: Tu máte jasný odkaz!

Naše dievčatá totiž doma bojujú so Slovenskou lyžiarskou asociáciou. Už niekoľko sezón s ňou majú spory a minimum podpory. V posledných dňoch sa na verejnosť prevalil problém so štatútom reprezentanta.

Asociácia našim dievčatám odkázala, že ak ho nepodpíšu, nebudú môcť reprezentovať našu krajinu vo Svetovom pohári. „Super výkon oboch dievčat. Nechcem tu zase montovať naše problémy s asociáciou, ale teraz poviem iba jedno. To, čo predvádzajú dievčatá, je niečo neskutočné a jasná odpoveď Slovenskej lyžiarskej asociácii,“ reagoval otec Petry Vlhovej Igor Vlha, ktorý v Záhrebe po tom, čo Veronika Velez-Zuzulová prišla do cieľa, skákal od radosti.

„Nechcel by som, aby Veronika skončila. Obom dievčatám to sedí. Škoda, že je medzi nimi taký veľký vekový rozdiel. Keby to Veronika potiahla ešte šesť alebo sedem rokov s Petrou, bol by som neskutočne spokojný,“ priznal Vlha senior.