Vojna cyklistických manželiek? Pravda o vzťahu Saganovej Katky s ďalšou Slovenkou!

„Sme podobné typy jazdcov. Možno on je lepší v klasických šprintoch na rovine, ja som zasa o niečo úspešnejší v kopcoch. Myslím si, že mám rovnakú šancu uspieť v tých istých etapách ako Sagan," uviedol ešte pred začiatkom „starej dámy“ Matthews z Austrálie. Zatiaľ však svoje vyhlásenia nepretavil do výsledkov. V tretej etape tohtoročnej tour ho Sagan prešpurtoval a odsunul na druhé miesto.

Málokto však vie, že Austrálčanovi učarovala krása slovenských žien. V tomto smere dokonca predbehol dvojnásobného majstra sveta. Do stavu manželského s Katarínou Hajzerovou stúpil o tri mesiace skôr ako slovenský rýchlik so svojou Katkou. Obe Katky sa často stretávajú na pretekoch, keďže na väčšinu podujatí cestujú so svojimi manželmi.

„Obaja žijeme v Monaku. Párkrát sme spolu zašli na večeru,“ opísal svoj mimopelotónový vzťah Sagan s Matthewsom. Aj medzi ich polovičkami by mohla panovať rivalita a možno aj vojna a to zaujímalo aj samotných novinárov. „Naše manželky sa poznajú celkom dobre. Občas si zájdu spoločne na kávu. Michaelova manželka je tiež zo Slovenska, ale nechápem, prečo sa tu rozprávame o manželkách?“ kontroval Sagan otázkou, no veľa vysvetlil.

Už v minulosti sa rodák so Žiliny vyjadril, že ho cestná cyklistika občas nudí. Niekedy to vyznieva aj s jeho výrokovou. Tento rok môže na Tour de France vyrovnať šesť zelených tričiek Erica Zebella, ale Sagan má na to iný názor. „Veď to nie je vôbec dôležité. Uvidíme, ako to pôjde. Čo sa zmení, ak vyhrám zelený dres alebo nie? Nič. Sú aj dôležitejšie veci v živote.“ Reagoval tak možno preto, lebo sa o pár týždňov stane prvýkrát otcom.

FOTO Luxusný život Dominiky Cibulkovej. Takto si žije tenisová hviezda!

Čítajte viac