Vyšetrenie Velez-Zuzulovú nepotešilo: Lekári jej zvestovali zlé správy!

Veronika v Chorvátsku ukázala nielen veľkú formu, ale aj nezlomnosť. Aj napriek chorobe dokázala zvíťaziť. „Už keď som sa ráno zobudila, vedela som, že to bude veľmi ťažké. Skoro vôbec som nespala. Pokašliavala som. Strašne ma dusilo. Záhreb je totiž ťažký aj keď ste fit. Som preto naozaj veľmi šťastná, že som tu vyhrala. Naozaj sa necítim dobre. Preto som musela ísť hneď po pretekoch do nemocnice, kde mi zobrali krv a zistili, či mám nejaký vírus alebo niečo iné, aby som sa vedela potom liečiť,“ referovala Velez Zuzulová.

Do hotela sa dostala po pretekoch až tesne pred desiatou hodinou večer. Tu ju čakal trpezlivo fanklub, ktorý sa obával, čo je s našou lyžiarkou. „Bohužiaľ, sa naplnilo to, čo sme si najmenej želali. Výsledky vyšetrení nie sú dobré. Veronika bude musieť brať antibiotiká a pár dní chorobu vyležať,“ prezradil nám otec a tréner našej lyžiarskej hviezdy Timotej Zuzula.

Veronika vyšetrenie absolvovala expresne rýchlo. „Bolo to po známosti. Vyšetril ju lekár, ktorý kedysi spolupracoval s našou priateľkou Janicou Kosteličovou,“ doplnil Zuzula.

Veronika po príchode do hotela aj napriek tomu, že ledva stála na nohách, sa pri členoch jej fanklubu zastavila a prehodila pár slov. Na stole ju čakala torta a zlaté šampanské. To však ostalo pre fanúšikov, Veronika si zo zlatého chorvátskeho záhrebského moku iba lízla a rýchlo utekala potiť bacily do postele. Všetci veríme, že do nedeľňajšieho slalomu bude v poriadku a opäť nám predvedie spolu s Petrou Vlhovou famóznu jazdu.