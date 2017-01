To by ste na neho nepovedali: Pozrite, čo sa vykľulo zo šéfa hokeja na Plese v opere!

Všetko sa to začalo v Košiciach, keď mal len osem rokov. „Rodičia chceli, aby som tancoval, tak som to šiel vyskúšať. Zapáčilo sa mi to natoľko, že som vydržal až do svojich 26 rokov. Viac mi učarili latinsko-americké tance ako štandardné, mojou obľúbenou bola najmä čača,“ hovorí hokejový bos. Vďaka tancu spoznal svet, zúčastnil sa na majstrovstvách Európy i sveta a prvý raz sa po revolúcii dostal aj na Západ.

Ako sám priznáva, tanec mu dal veľa. „Tým, že sa trénovalo aj šesť hodín denne, chápem možno lepšie vrcholových športovcov, čo všetko to obsahuje. Tým, že som neskôr robil aj trénera a choreografa, pomohlo mi to aj v manažérskej práci s ľuďmi,“ hovorí Kohút.

Pri tanci však nezostal večne a po skončení školy sa odhodlal pre zmenu. „Musel som sa rozhodnúť, čo budem robiť ďalej. Keďže som vyštudoval výpočtovú techniku v Košiciach, pobral som sa týmto smerom. Založil som IT firmu a neskôr som sa presťahoval do Bratislavy, kde som pokračoval v kariére biznismena,“ dodal.

Popri tanci spoznal aj svoju sedemročnú lásku Alenu, ale osud to zariadil tak, že sa rozišli. Za manželku si zobral Zuzanu, ktorú však spoznal kurióznym spôsobom, takisto pri tanci. „Boli sme v Tatrách každý so svojou partiou. Ona tancovala, ja som to sledoval. Prišla ku mne a povedala mi: Čo čumíš, poď tancovať. Šiel som a už sme sa nerozišli. Sme spolu 14 rokov...“ zakončil Kohút.