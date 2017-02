Super Bowl klope na dvere aj s hriešne drahým vstupným! Čo ponúka lístok za milión dolárov?

Vstupenky na najsledovanejší zápas sezóny, ktorý ako každý rok proti sebe víťaz Národnej futbalovej ligy a konkurenčnej Americkej futbalovej ligy, sú znovu drahšie ako vlani. Ich priemerná cena sa vyšplhala na 4300 dolárov. Za menej ako 2200 dolárov sa však už zohnať nedali.

Kto chce vidieť, či sa hráčom Atlanty Falcons podarí v súboji so štvornásobným víťazom New England Patriots získať premiérovú trofej zblízka, bude musieť siahnuť oveľa hlbšie do vrecka. Vstupenky tesne za striedačku sa ponúkali za 37 500, tie najexkluzívnejšie dokonca za astronomických 358-tisíc. A to nie je všetko. Pre boháčov existuje aj superbalíček za rovný milión dolárov.

Priletíte súkromným lietadlom, užijete si tréning zblízka, dostanete na tri dni dva luxusné apartmány pre desať osôb, podpísané prilby najväčších hviezd ako Tom Brady či Peyton Manning, oddýchnete si v exkluzívnom Spa, dostanete nabitú platobnú kartu do obchodu so suvenírmi NFL a whisky potečie prúdom. A ako bonus sa môžete vybrať aj na sobotňajší zápas UFC s miestami tesne vedľa klietky. A v neposlednom rade, na Lady Gaga, ktorá si zaspieva počas prestávky Superbowlu, budete mať najlepší výhľad.