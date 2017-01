Za vodnoslalomárskym trénerom smútia aj Slováci: Jeho srdce však bije ďalej!

Bije v hrudi , 66-ročnej Brazílčanky, ktorá na nové srdce čakala dlhých 18 mesiacov. Rodina zosnulého Henzeho totiž krátko po jeho tragédii súhlasila s darovaním orgánov.

Brazílčanka, ktorá pred štyrmi rokmi utrpela ťažký infarkt, sa až po šesť hodín trvajúcej transplantácii dozvedela, koho srdce vlastne dostala. Ivonette už zomierala, no Henzeho nehoda ju vrátila späť do života. „Dovtedy som len ležala v posteli. Nedokázala som sa ani obliecť. Čakala som na koniec, veď už aj samotné dýchanie mi robilo problémy," priznala sa Balthazarová denníku Daily Mail.

Ivonette býva len dva kilometre od slávneho štadióna Maracaná. Len čo sa dozvedela meno darcu, okamžite kontaktovala rodinu strieborného vodného slalomára z Atlanty 2004. „Som mu taká vďačná. Je neuveriteľné, že stále žijem a môžem byť s mojimi vnúčatmi," vyhlásila dojatá matka dvoch detí, ktorá má päť vnúčat. To, že rodina súhlasila s darovaním orgánov úplnej cudzinke je pre ňu veľký zázrak, za ktorý rodine zosnulého bude vraj do konca života vďačná.

Kým Henze po prvý raz v Nemecku pri vianočnom stole chýbal, okolo stola u Balthazarovcov sa zišlo osemnásť ľudí. Ten počet podľa Ivonette nie je presný. „So Stefanom nás bolo 19," dodáva.

Zachránená žena má vraj stále občas problém uveriť, čo sa jej prihodilo. „Je to zvláštny pocit vedieť, že vám v hrudi bije srdce, ktoré vie, aké to je získať olympijskú medailu," vraví Ivonette. Stefan Henze si ju vybojoval v deblkanoe spolu s Marcusom Beckerom. Nebyť našich Hochschornerovcov, bilo by v hrudi brazílskej dôchodkyne srdce olympijského víťaza.