Žampovci veria, že sa v slovenskom lyžovaní niečo zmení: Kedy, ak nie teraz!

Andreas aj Adam boli členmi strieborného tímu Slovenska na majstrovstvách sveta v St. Moritzi, hoci druhý menovaný bol kvôli zraneniu len ako náhradník. Radosť zo striebra bola napriek tomu obrovská. „Na trati sa musíme ukázať pred tými, ktorí nás kritizujú. Týmto výsledkom sme im dali jasnú odpoveď,“ povedal Adam Žampa v rozhovore pre denník SME.

Neustále sa medzi sebou doťahujú, predbiehajú, uzatvárajú stávky. Vždy chceli byť lepší ako ten druhý, na ceste za reprezentovaním Slovenska to nie je ľahké. „Lyžovanie sa začína až medzi juniormi, hovoril nám otec. U žiakov je to o zábave. Po príchode k juniorom dostanete dvadsať sekúnd od najlepšieho a príde vytriezvenie. My sme išli krok za krokom. Dokázali sme to vďaka našej výdrži a obetavosti rodičov,“ hovorí Andreas.

Pred pár rokmi rezonovala menšia kauza, keď sa špekulovalo, že Adam bude reprezentovať Rusko. Podľa neho sa vďaka tomuto problému rozhýbali veci. „To, na čo v súčasnosti narážajú v Slovenskej lyžiarskej asociácii Veronika a Petra, sme my narážali po olympiáde v Soči. Už som nevedel, ako sa posunúť. Som rád, že som na Slovensku a že sa nám darí. Verím, že po striebre z tímovej súťaže sa niečo zmení, lebo ak nie teraz, tak už nikdy,“ vysvetľuje Adam Žampa.

Pri otázke, aké náročné je vychovať na Slovensku elitného lyžiara, sa bratia zhodujú: základom sú dobrí rodičia. „Nesmú mať radi peniaze a musia milovať lyžovanie,“ tvrdí Adam pre SME. „Nemôže mu to znechutiť, nesmie mu zničiť zdravie a prepáliť to na začiatku,“ dopĺňa Andreas.

Samozrejme, je náročné povedať, kde by sa bratia Žampovci v lyžovaní nachádzali, keby sa im s takým odhodlaním nevenovali rodičia. Na ich pomoc však nikdy nezabudnú. „Najhoršie bolo, keď počúvala od ostatných, že sa tam len šúchame a sme poslední. Ona to nerobila preto, aby sme boli najlepší na svete, ale z lásky k nám,“ dodal Andreas Žampa.