VIDEO: Saganov nájazd oklamal všetkých! Po góle prišiel tvrdý pád na zadok

Prvé kroky viedli do kabíny žilinských hokejistov. Do boja zavelil Sagan piesňou z filmu Star Wars: „Táto pieseň sa hrá pred každými pretekmi a poriadne nás motivuje. Pozriem si vás len jednu tretinu, tak ju vysoko vyhrajte a potom to len udržte. Som rád, že mi fandíte a môžem vás vidieť.“ Hráči Žiliny však jeho radu nevypočuli, prvá tretina sa skončila 0:0 a celý zápas prehrali so Zvolenom 1:3.

Ešte pred duelom si Sagan spoločne s bratom Jurajom a Michaelom Kolářom vyskúšal samostatné nájazdy, Saganovci svoje sóla premenili na gól. Peter sa však nevyhol tvrdému pádu na ľad. „Dal som gól, to je dôležité. Tiež som si ublížil ráno na tréningu, takže už radšej nebudem nič robiť,“ zasmial sa Sagan, ktorý po prvej tretine trielil do Bratislavy na galavečer Športovec roka.