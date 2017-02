Zúfalí Nemci to po prehre so slovenskými lyžiarmi nezvládli: Ich šéf sa psychicky zrútil!

Vo švajčiarskom St. Moritzi tím v zložení Veronika Velez-Zuzulová, Petra Vlhová, Andreas Žampa a Matej Falat nastúpil na svoju striebornú cestu osemfinálovým víťazstvom nad favoritom, v ktorého zostave nechýbal ani dvojnásobný medailista z MS a 12-násobný víťaz pretekov Svetového pohára.

Felix Neureuther však neuspel proti Matejovi Falatovi a spolu so zlyhaním Rakúšana Marcela Hirschera bol najväčším sklamaním súťaže tímov. Svoje zaváhanie v osemfinále zdôvodnil pre nemeckú agentúru DPA tým, že ho "seklo v chrbte". Nemohol zrýchliť a prehral tak duel s Falatom. Či bude môcť na MS štartovať v obrovskom slalome a slalome, je nateraz otázne: "Musím najskôr dostať svoj chrbát späť do poriadku."

Bez ohľadu na to šéf alpského úseku na Nemeckom lyžiarskom zväze riadne hromžil. "Tak som nazlostený, že to ani neviem vyjadriť," citovala Wolfganga Maiera v jeho prvej reakcii DPA: "Najradšej by som odletel hneď domov, alebo niečo tu poruke zničil." Frustrácia bola pochopiteľná, Nemci počítali s jasným postupom do štvrťfinále. Dokonca sa rozhodli proti Slovensku nenasadiť ani Linusa Strassera a víťaza paralelného slalomu SP spred dvoch týždňov šetrili na ďalšie boje. Tie sa však už nekonali... "Som emocionálne zasiahnutý," priznal Maier.

Navzdory tomu časť nemeckej misie tvrdí, že sila Slovenska bola očakávaná. Ženský tréner Markus Anwander povedal: "Vedeli sme, že to nebude ľahké, veď Slovensko malo na štarte to najsilnejšie zo ženského lyžovania." Lena Dürrová však prehrala prvý súboj s Petrou Vlhovou a už sa to viezlo: "Veľmi som nahnevaná, veď toľko sme mohli dosiahnuť. nemôžem povedať, že sme do toho nedali všetko, ale prehrali sme a je to trpké."