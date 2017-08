Becker a krach? Zabudnite! Vymietol české kasíno a odletel na luxusnú dovolenku!

Mnohým to preto hneď bilo do očí. Vyzerá to totiž tak, že bývalý kouč Novaka Djokoviča predsa len nejakú tajnú skrýšu a rezervu má. Nemecký Bild ho odhalil v pohraničnom mestečku Rozvadov.

Nebol tam potajomky, dokonca si fotku s vrtuľníkom s impozantným nápisom King‘s zavesil na Instagram. Zachytili ho aj objektívy fotografov, ako hrá poker. Zúčastniť sa mal na akcii Partypoker German Poker Championships.

Natíska sa otázka, kde na to vzal, keď sa topí v dlhoch. Podľa Bildu existuje vysvetlenie. Becker podpísal koncom roka zmluvu so spoločnosťou Party poker a je podľa všetkého tvárou značky. Zúčastní sa preto na turnajoch, spoločnosť zaplatí za neho štartovné 2 200 eur a zinkasuje honorár.

Či si ho nechá, alebo zaplatí veriteľom, nie je známe. Ešte pozoruhodnejšie je, že okrem týchto turnajov sa zúčastnil na Cash Game, kde však už vložíte do hry peniaze z vlastného vrecka. Kolegovia pri stole sa preto tiež pýtali, kde na to vzal. „Čudovali sme sa a pýtali sa na to. No neodpovedal,“ priznal jeden z hráčov.

Je to neuveriteľné, ale napriek vyhlásenému bankrotu si Boris Becker užíva, dovolenkuje na Ibize. V letiskovej hale sa však objavil s ortézou na nohe a barlami na vozíku. S manželkou Lilly ho potom auto odviezlo do dovolenkového areálu.